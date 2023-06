Renommierter Dirigent Axel Kober hört bei den Duisburger Philharmonikern auf

Im März dieses Jahres verkündete Kober bereits sein Ausscheiden als GMD der Deutschen Oper am Rhein. Während seine Amtszeit an der Oper bereits im Sommer 2024 endet, bleibt er in Duisburg bis August 2025 im Amt. Kober hält sich also in beiden Fällen an seine Verträge. Nils Szczepanski, seit August 2021 Intendant der Duisburger Philharmoniker, erklärt: „Wir bleiben weiterhin mit Axel Kober verbunden und werden ihn als Gastdirigenten einladen. Denn seine künstlerische Intuition und richtungsweisende musikalische Arbeit, die ihn zusammen mit seiner Offenheit auch für neue Formate zu einem großartigen GMD macht, wollen wir auch in Zukunft nicht missen. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Saison mit ihm.“