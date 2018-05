Duisburg : Pfingstgottesdienste unter freiem Himmel

Auch in diesem Jahr wird es einen Gottesdienst am Pfingstmontag im Garten der Erinnerung geben. Foto: hohl

Duisburg Auch in diesem Jahr laden die evangelischen Kirchengemeinden Alt-Duisburg, Hochfeld, Neudorf-Ost und Neudorf-West zum traditionellen Open-Air-Gottesdienst am Innenhafen ein. Diesmal beteiligt sich auch die evangelische Kirchengemeinde Wanheimerort, und auch die die katholische Liebfrauengemeinde wird diesen besonderen Pfingstgottesdienst mitfeiern. Treffpunkt ist am Pfingstmontag, 21. Mai, um 11 Uhr der Garten der Erinnerung, Yitzhak-Rabin-Platz. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Friede sei mit Euch" und wird durch die Mitwirkung vom Projektchor aus den Gemeinden der Pfarrei Liebfrauen, des Posaunenchores Neudorf-West und des liturgischen Chores der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Duisburg besonders musikalisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei schlechtem Wetter treffen sich die Gläubigen in der Salvatorkirche zum Gottesdienst. Zum letzten Pfingstgottesdienst am Innenhafen kamen über 250 Menschen zusammen. Zum Ökumenischen Pfingstgottesdienst laden evangelische und katholische Kirchengemeinden aus dem Duisburger Norden für Pfingstmontag, 21. Mai, um 12 Uhr in die Gießhalle im Landschaftspark Duisburg-Nord. Bereits um 11.30 Uhr werden Besucherinnen und Besucher von Posaunenmusik, Ständen und Mitmach-Aktionen am Eingang Emscherstraße empfangen.

Dieser Gottesdienst ist inzwischen eine feste Tradition im Duisburger Norden. Auch im vergangenen Jahr feierten hunderte Menschen den Pfingstgottesdienst gemeinsam. Zu einem Open-Air-Gottesdienst mit Taufen lädt die evangelische Kirchengemeinde Trinitatis am Pfingstmontag, 21. Mai, ein. Gefeiert wird der Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, traditionell auf dem Gelände des Kanusportvereins am Wambachsee, Kalkweg 242. Zu hören sind Gospellieder, die der Gospelchor Trinitatis unter der Leitung von Mechthild Dühr singt; es predigt und tauft Pfarrerin Ute Sawatzki.

(RP)