Veteran Peter Osterhaus US-Bürgerkriegsheld starb in Duisburg

Dieser 1848er-Revolutionär, Unionsgeneral und US-Diplomat ist in den USA bekannter als bei uns: Im Ruhestand lebte Peter Osterhaus bei seiner Tochter in Duisburg. Dort starb der fast 94-Jährige am 2. Januar 1917 an einer Lungenentzündung. Eine amerikanische Zeitung schrieb: „Famous Fighter of Union Forces who is dead in Germany.” Die Würdigung soldatischer Leistungen gehörte damals wie heute zur amerikanischen Alltagskultur.