44. Duisburger Akzente War das alles nur ein Fake im ehemaligen Hundesalon?

Man war gespannt auf den Akzente-Theaterabend am Freitag und Samstag im Hundesalon Amigo in Hochfeld. Doch von Hundesalon keine Spur mehr! Man dachte an eine erneute Neuauflage der „Proletenpassion“ aus dem Jahre 1976 nach 2015. Doch ebenso Fehlanzeige!