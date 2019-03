Ein toller Abend : Perfekter Abend mit vielen Gewinnern

Gastgeber und Moderatorin: Der Sparkassenvorstandsvorsitzende Joachim Bonn und die Isabel Varell bei der festlichen PS-Losziehung der Sparkasse in der Mercatorhalle. Foto: Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services/DANIEL ELKE

Die Sparkasse Duisburg richtet zum 175-jährigen Bestehen die festliche Losziehung seiner Prämiensparer in der Mercatorhalle aus. Viel Applaus gibt’s für Paul Potts zum großen Finale.

Sparen und gewinnen kann man bekanntlich reichlich beim PS-Sparen der Sparkasse. Und wenn man in dem Zusammenhang noch einen wunderschönen Abend erleben kann, ist eigentlich alles perfekt. Das empfanden jedenfalls die 1400 Besucher am Mittwochabend in der Mercatorhalle.

Die Verantwortlichen der Sparkasse hatten für die Ziehung der Gewinnzahlen des PS-Gewinnsparens ein Programm allererster Güte auf die Beine gestellt. „Wir haben diesmal alles noch ein wenig aufgemotzt“, untertrieb Pressesprecher Andreas Vanek mächtig. Zum Jubiläum des 175-jährigen Bestehens der Sparkasse Duisburg hatte nicht nur die Schauspielerin und Sängerin Isabell Varell die Moderation übernommen, mit der Kabarettistin Tina Teubner und dem britischen Star-Tenor Paul Potts standen Künstler auf der Bühne, die den Abend zu einem besonderen Erlebnis machten.

INFO Lotterieerlöse finanziert Projekte Gewinne Ein PS-Los kostet fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart, ein Euro wird für die Lotterie verwendet. 55 Prozent des Loseinsatzes werden wieder ausgeschüttet. Jeden Monat kann man Beträge zwischen 2,50 und 250.000 Euro gewinnen. 25 Prozent des Einsatzes werden in der Region für gemeinnützige Projekte verwendet. Eine Million Die Sparkasse hat in ihrem Geschäftsbereich 2018 über eine Million Euro dafür zur Verfügung gestellt.

Bevor in der Mercatorhalle Kabarett und Musik dominierten, war erstmal die Arbeit zu tun, die jeden Monat im Rahmen der Ziehung zu erledigen ist. Die Gewinnzahlen des Monats März waren zu ermitteln. Darauf warten in jedem Monat die PS-Sparer gespannt, am Mittwoch drückten zusätzlich die Galagäste die Daumen, denn mit dem Erwerb der Eintrittskarte erhielten alle ein Freilos.

Paul Potts Auftritt in Duisburg wurde am Ende mit Riesenapplaus quittiert. Foto: Sparkasse

Immerhin hatten sie damit die Möglichkeit, an diesem Abend auch noch einen Gewinn – maximal 250.000 Euro – mit nach Hause zu nehmen. Um dem Glück ihrer Kunden auf die Sprünge zu helfen, hatte die Sparkasse Bezirksschornsteinfeger Heinz Frütel mit der Ziehung beauftragt.

Nachdem die Glückszahlen gezogen waren, hieß es „Bühne frei“ für die Musikkabarettistin Tina Teubner und ihren Begleiter am Piano, Ben Süverkrüp. Beide boten Ausschnitte aus dem aktuellen Programm „Wenn du mich verlässt, komm ich mit“. Intelligent, anspruchsvoll und auch umwerfend komisch knöpfte sich Teubner dabei den Optimierungswahn vieler Zeitgenossen vor. Dabei wurden Eltern, die ihre Kinder nach ihren Idealvorstellungen formen wollen genauso wenig ausgelassen wie Ältere, „die durch Gewichtheben dem Alter Paroli bieten wollen“. Pianist Ben Süverkrüpp stellte zudem seine große musikalische Bandbreite bei seinem Schnelldurchlauf durch die Musikgeschichte unter Beweis.

Paul Potts’ Auftritt sorgte für den absoluten Höhepunkt des Gala-Abends. Der britische Tenor startete nach dem Sieg in der Talent-Casting-Show „Britain’s Got Talent“ im Jahr 2007 eine Weltkarriere. Von seinem großartigen Stimmvolumen war das Publikum von der ersten Minute an begeistert.