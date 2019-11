Doppelt so viele Gegendemonstranten : Rund 300 Teilnehmer bei Pegida-Demo in Duisburg

Linke Demonstranten demonstrierten gegen den Aufmarsch der rechten Gruppen. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. Foto: dpa/Caroline Seidel

Duisburg Zum Protestmarsch von Pegida NRW sind am Sonntagnachmittag rund 300 Teilnehmer am Duisburger Hauptbahnhof zusammengekommen. Ihnen stellten sich rund doppelt so viele Gegendemonstranten in den Weg. Bis zum Nachmittag blieb die Lage einigermaßen ruhig.

Gegen 16 Uhr setzte sich der Pegida-Marsch in Bewegung. Zu mehreren Gegendemos kamen nach Polizeiangaben rund 650 Teilnehmer. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, wie eine Sprecherin am Nachmittag sagte.

Die Einsatzkräfte sind unter anderem mit Pferden und einem Wasserwerfer vor Ort, um die Lager voneinander fernzuhalten. Vereinzelt habe es Versuche aus dem Lager der Gegendemonstranten gegeben, die Absperrungen zu durchbrechen, sagte die Sprecherin der Polizei. Mit einer Sitzblockade wollten Demonstranten den Pegida-Marsch aufhalten.

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz rechnet Pegida NRW einer sogenannten Mischszene zu. Sie setze sich aus Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, Angehörigen der Hooligan- und Rockerszene sowie sogenannten „Wutbürgern“ zusammen.

Die Proteste gegen den Aufmarsch der Rechtsradikalen organisierte das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“, zu dem unter anderem der örtliche Kreisverband der Linken, die Initiative „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ und das Friedensforum Duisburg zählen. Auch die evangelische Kirche in Duisburg hatte am Wochenende dazu aufgerufen, rechtsextremer Ideologie und Hetze zu widersprechen.

Völkische und rassistische Umtriebe seien drauf und dran, wieder in der Mitte der Gesellschaft Platz zu greifen, hatte die Synode des evangelischen Kirchenkreises Duisburg gewarnt. „Dem überall und bei jeder Gelegenheit entgegenzutreten, ist die Pflicht aller Menschen guten Willens, gleich welcher politischen und religiösen Orientierung sie folgen“, hieß es in der einstimmig beschlossenen Erklärung des Kirchenparlaments.

(dab)