Interview mit Dezernent Paul Bischof : „Ich wünsche mir ein Einwanderungsgesetz“

Duisburg Ein neuer Erlass verbessert die Chancen von geduldeten Ausländern auf dauerhaftes Bleiberecht. „Wir brauchen diese Menschen“, sagt Paul Bischof, Duisburgs Dezernent für Sicherheit und Recht.

Integrationsleistungen „Das sind größtenteils Menschen, die in der Praxis sowieso nicht mehr abgeschoben werden“, sagt Stamp. Viele von ihnen hätten ihren unsicheren Status an ihre Kinder weitergegeben. Die Ausländerämter sollten deshalb „besondere Integrationsleistungen“ wie gesellschaftliches Engagement prüfen, Pluspunkte soll es auch für Geduldete geben, die beruflich Fuß gefasst haben.

Paul Bischof Wir haben in 2018 insgesamt 133 Menschen abgeschoben. Bei 152 weiteren musste eine Abschiebung aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig storniert werden. In 2017 waren es 177 Abschiebungen, freiwillig ausgereist sind im vergangenen Jahr 178 Personen, im Jahr zuvor waren es 171. Dass die Zahl der freiwilligen Ausreisen stark zurückgegangen ist – in 2015 waren es über 700 – liegt an neuen Regeln für die Westbalkan-Staaten. Jede freiwillige Ausreise ist immer die beste Lösung, die Betroffenen halten dabei das Heft des Handelns selbst in der Hand.