Parteitag in der Glückauf-Halle : Mahmut Özdemir ist neuer Vorsitzender der Duisburger SPD

Mahmut Özdemir beim Parteitag am Sonntag in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Zwei Jahre nach dem Rücktritt des ehemaligen NRW-Innenministers Ralf Jäger hat die SPD Duisburg einen neuen Vorsitzenden. Mahmut Özdemir setzte sich am Samstag beim Parteitag in der Glückauf-Halle in Homberg gegen zwei Mitbewerber durch – und das deutlich.

Mahmut Özdemir ist der neue Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Duisburg. Er erhielt am Samstag auf dem Unterbezirksparteitag der Duisburger SPD in der Homberger Glückaufhalle 123 der 202 Delegiertenstimmen. Damit ließ er bereits im ersten Wahlgang seine Mitbewerber Jürgen C. Brand (71 Stimmen) und Norbert Fabian (drei Stimmen) deutlich hinter sich.

Bei der Wahl zum Stellvertreter setzten sich Jülide Celenk (Ortsverein Beeck/Bruckhausen) und Jannik Neuhaus vom Ortsverein Großenbaum/Rahm durch. Özdemir wurde nun Nachfolger der kommissarisch sich im Amt befindenden Doppelspitze Sarah Philipp und Gisela Walsken, die seit dem Rücktritt von Ex-Innenminister Ralf Jäger die Duisburger SPD führten.

Wegen der Pandemie konnte die Wahl eines neuen Vorsitzenden, die die Präsenz der Delegierten erfordert, erst jetzt durchgeführt werden.

Özdemir will die wegen internen Querelen zuletzt zerrissene Partei wieder zusammenführen. Er erklärte, trotz seiner Aufgabe als Bundestagsabgeordneter oft in Duisburg präsent zu sein und in die Ortsvereine zu gehen, um mit den Parteimitgliedern vor Ort das Gespräch zu suchen.

Auch die frisch gewählte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas war am Samstag „nach einer emotionalen und stressreichen Woche“ in Homberg zugegen, nahm in diesem Rahmen zahlreiche Glückwünsche, Geschenke und viel wohlwollenden und ehrlich gemeinten Beifall der Delegierten mit Freude entgegen.

(pol)