Ostermarsch in Duisburg „Wir sind ein Kriegsunterstützungsstaat geworden“

Duisburg · Rund 300 Teilnehmer nahmen am Wochenende am Ostermarsch in Duisburg teil. Ein Redner solidarisierte sich mit der Ukraine. Ein anderer kritisierte den Westen stark – und trat in einem Sweatshirt einer russischen Universität auf die Bühne.

31.03.2024 , 14:02 Uhr

Die Auftaktveranstaltung des Ostermarschs Rhein-Ruhr fand am Ostersamstag traditionell in Duisburg statt (Archivbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Von Volker Poley