Oscar-Verleihung 2023 Die Duisburger Ursprünge von „Im Westen nichts Neues“

Duisburg/Los Angeles · Wenn am Sonntag in Los Angeles die Oscars verliehen werden, ist mit „Im Westen nichts Neues“ erstmals ein deutscher Film in gleich neun Kategorien nominiert. Die Geschichte dahinter ist vor allem in Duisburg entstanden.

10.03.2023, 18:28 Uhr

Felix Kammerer spielt in der aktuellen Verfilmung die Hauptrolle des Paul Bäumer. Auch dieser Name hat seine Ursprünge in Duisburg. Foto: dpa/Reiner Bajo

Das braune Gemäuer ist von einem Bauzaun umringt. Einige Fenster sind zersplittert und notdürftig mit Brettern abgesichert, manche Scheiben von innen beschmiert. „St. Vincenz Hospital“ steht noch auf dem Schild über dem verbarrikadierten Haupteingang, umringt von Graffitis. Nichts deutet darauf hin, dass hier die Grundlage für den bislang größten deutschen Oscar-Erfolg gelegt wurde.