Sommerliches Orgelkonzert in der Abteikirche : Raffinierte Wechsel mit Friederike Spangenberg

Die Abteikirche in Hamborn. Foto: Fotograf: Zoltan Leskovar

Das katholische Bistum Essen schickt seine sechs Sommerlichen Orgelkonzerte seit diesen Sommerferien erstmals nicht nur in die Probsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen (jeden Montag) und in die Liebfrauen-Kirche in Bottrop-Eigen (jeden Mittwoch), sondern auch jeden Freitag in die Abteikirche St.

Johann in Hamborn (die RP berichtet regelmäßig). Den sechsten und somit für dieses Jahr schon letzten Abend dieser für Duisburg neuen Konzertreihe gestaltete jetzt Friederike Spangenberg, Organistin der Klosterkirche St. Marien in Bochum-Stiepel.

Ihr Programm enthielt sieben Werke von sechs Komponisten, im raffinierten Wechsel von üppigeren und spröderen Stilistiken. Das ging von der bekannten und viersätzigen Sonate B-Dur op. 65 Nr. 4 von Felix Mendelssohn bis zu der reizvollen „Suite breve“ von dem vor 30 Jahren gestorbenen und zu Unrecht fast vergessenen, österreichischen Komponisten, Kirchenmusiker und Musikpädagogen Josef Friedrich Doppelbauer (1918-1989). Besondere Entdeckungen waren die glänzenden und an den Stil von Olivier Messiaen erinnernden „Alleluyas“ von dem 1938 geborenen, in erster Linie als Organist bekannten Engländer Simon Preston sowie zwei kurze Stücke von dem vor 75 Jahren geborenen Amerikaner William Albright (1944-1998), nämlich das flatterhafte „Nocturne“ („Nachtstück“) und das sarkastische, überwiegend vom Pedal gespielte „Jig for the feet (Totentanz)“.

Friederike Spangenberg meisterte auch die größten mechanischen und musikalischen Hürden dieser Werke. Wenn sie sich ganz selten und kaum merklich vergaloppierte, dann tat das der grandiosen Wirkung dieses Abends keinen Abbruch. Als entspannende Zugabe, die gleichfalls perfekt zu der 1986 erbauten Mönch-und-Prachtel-Orgel der Abteikirche passte, gab es den langsamen Satz einer Sonate des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel.

(hod)