Oper in Duisburg Frauen unter Männerzwängen

Die Deutschte Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg bringt am kommenden Sonntag, 14. April, um 18.30 Uhr, in ihrem hiesigen Haus ihre neue Produktion der ebenso dramatischen und psychologisch tiefgründigen wie kurzweiligen Oper „Jenufa" von Leos Janácek heraus.