Aufführung von „Carmen“ : Oper einmal anders im Wasserwerk Wittlaer

Darina Greilich spielt die Torera in der Oper Carmen. Foto: Veranstalter

Duisburg/Düsseldorf „Carmen“ wird im September in einer besonderen Inszenierung gezeigt.

Musik im historischen Wasserwerk in Düsseldorf-Wittlaer: Im September wird hier die Oper Carmen aufgeführt. Und das Besondere ist nicht nur der Schauplatz mit Industriecharme, der den Stadtwerken Duisburg gehört, sondern die Inszenierung. Ulrike Edinger-Donat ist die Frau, die das alles initiiert hat. Sie ist verantwortlich für die Inszenierung, Musikgestaltung und die Regie.

Die Bildhauerin mit Wohnsitz im Düsseldorfer Norden hat schon vorher mit „Oper einmal anders“ und Auftritten im Treppenhaus, im Museum Ratingen und in einem alten Warenhaus von sich reden gemacht. Mit viel Erfahrung im Atelierkreis von Professor Wilfried Polke arbeitete sie in Ton, Stein und Bronze und hatte eine Vielzahl von Ausstellungen. Nachdem sie als Bühnenbildnerin in Düsseldorf und Duisburg tätig war, hat sie nun das erste komplette Bühnenwerk geschaffen, das im Wasserwerk zur Aufführung kommt.

Was ist das Besondere an Carmen im Wasserwerk? Die meist gespielte Oper der Welt von George Bizet zeigt sich in neuem und sehr modern aufgefrischtem Gewand. Und die Riege der Darsteller ist interessant, sie sind jung, viel herumgekommen und international aufgestellt. Dabei spielt Carmen (Felicitas Breest) gleich eine Doppelrolle als Carmen und Micaela. Felicitas Brest ist keine Unbekannte, hat schon in der Dreigroschenoper oder bei Les Miserables mitgewirkt. Nun muss sie laut Drehbuch zunächst ein Casting durchlaufen. Das ist halt die Würze der Inszenierung, die den Ideen von Ulrike Edinger-Donat entspringt. Don Jose‘ (David Ardor) begleitet sie als Rapper. Einen Stier (Marius Hackbarth) und eine Torera (Darina Greilich) gibt es auch noch auf der Bühne. Im historischen Ambiente des Wasserwerks Wittlaer wird die ganze Oper von Rap, Live-Musik, Video-Installationen und Tanz nicht nur begleitet: Sie wird in ganz neuem Rahmen aufgezogen.

Die Spieldauer beträgt etwa anderthalb Stunden mit Pause. Der Vorverkauf mit Karten für 25 Euro/Erw. (ink. Sekt und soft drinks in der Pause) und 15 Euro/Schüler und Studenten hat begonnen. Die Karten gibt es bei Nahkauf Wittlaer, Schreibwaren Max Apel und in der Kaiserswerther Buchhandlung. Die Stadtwerke Duisburg sponsert die Oper als kulturelles Ereignis. „Wir sind schon sehr gespannt auf die Premiere. Die Proben finden Anfang September statt“, fügt die Regisseurin hinzu. Auch dieses Stück passt dann gut in die Reihe seiner Vorgänger als „Oper einmal anders“.