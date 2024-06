Olaf Scholz in Duisburg „Ich verabscheue eine solche Haltung“

Einen Tag vor der Europawahl ist Olaf Scholz am Samstag in die SPD-Hochburg Duisburg gekommen. Rund 2200 Zuschauer versammelten sich am Nachmittag in der City. In Duisburg müssen Sozialdemokraten eigentlich gar nicht antreten, um zu gewinnen. Aber die Zeiten, in denen sie die Wahlen haushoch gewinnen, sind auch vorbei. 2019, bei der vergangenen Europawahl, haben in der Stadt nur 24,5 Prozent die SPD gewählt. Das ist weniger als die Partei zuletzt deutschlandweit bei der Bundestagswahl bekommen hat.