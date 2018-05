Duisburg: Okko Herlyn bekommt Theologiepreis

Duisburg Der Duisburger Pfarrer, Professor und Kabarettist bekommt eine wichtige Auszeichnung.

Für sein Buch "Was ist eigentlich evangelisch?" erhält der Duisburger Theologie-Professor Dr. Okko Herlyn den renommierten "Sexauer Gemeindepreis für Theologie". Seit 1981 werden mit diesem Preis akademisch lehrende Theologinnen oder Theologen geehrt, die sich in ihrem Forschen, Wirken und Publizieren durch besondere Gemeindenähe auszeichnen, die also Fragen von Relevanz für die Gemeinden in verständlicher Weise aufnehmen und bearbeiten. Herlyn befindet sich damit in einer Reihe mit so bekannten Theologen wie Jürgen Moltmann, Fulbert Steffensky oder Wolfgang Huber. Der mit 500 Euro dotierte Preis wird in einem feierlichen Festakt am Vorabend des 1. Advent 2018 in Sexau/Breisgau verliehen. Herlyn, von 1977 bis 1994 Gemeindepfarrer in Duisburg-Wanheim, war im Hauptberuf Professor für evangelische Theologie in Bochum. Er studierte von 1966 bis 1972 Evangelische Theologie in Wuppertal, Göttingen, Zürich und Tübingen, war 1972 bis 1974 Assistent an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und Vikar in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schöller bei Professor Pfarrer Dr. Jürgen Fangmeier, wurde 1977 zum Dr. theol. in Tübingen bei Professor Dr. Eberhard Jüngel promoviert und war von 1994 bis 2011 Professor für Ethik, Anthropologie und Theologie an der Evangelischen Fachhochschule Bochum und ist seit der Habilitation 1996 zudem Privatdozent für Praktische Theologie an der dortigen Ruhruniversität.