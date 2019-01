Fahrer stand unter Drogen: Verfolgungsjagd endet für Verkehrsrowdy auf dem Dach

Duisburg Ein 35-jähriger Oberhausener lieferte sich am frühen Sonntagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Sie endete schmerzhaft – auch für die Beamten.

In einem Wendehammer auf der Geitlingstraße musste er aber abbremsen. Während die Beamten mit ihrem Streifenwagen hinter ihm hielten, legte er plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Eine Polizistin wollte zu diesem Zeitpunkt gerade aussteigen und konnte sich noch gerade so in den Streifenwagen retten.

Der 35-Jährige Oberhausener bog auf seiner weiteren Flucht von der Geitlingstraße nach links in die Schauenstraße ab und fuhr in Richtung der Hochstraße. Am Ende der Schauenstraße übersah der Flüchtige einen Erdhügel und landete mit seinem Auto auf dem Dach in einem Gebüsch. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kollidierte der Streifenwagen mit dem VW Golf.