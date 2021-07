55-Jähriger festgenommen : Mitarbeiter der Stadt Oberhausen unter Korruptionsverdacht

Oberhausen/Duisburg Am Mittwochmorgen fand ein gemeinsamer Einsatz der Polizei Oberhausen und der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts auf mögliche Korruptionsdelikte statt. Ein Mitarbeiter der Stadt Oberhausen wurde im Zuge dessen festgenommen.

Der 55-Jährige soll bei Terminvergaben gefällig gewesen sein, interne Informationen und Unterlagen aus dem Bauamt herausgegeben und dafür Geld oder Sachleistungen erhalten haben, wie die Behörden am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Bisher seien demnach 20 Beschuldigte ins Visier der Ermittler geraten, die dadurch Vorteile erlangt haben sollen.

Am Mittwoch durchsuchten Polizei und Steuerfahnder 16 Objekte – darunter Wohnungen sowie Büros von Privatpersonen, Architekten, Immobilienmaklern und der Stadtverwaltung. Bei den Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, welches der weiteren Auswertung bedarf. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.