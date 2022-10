Unfall in Oberhausen : Raser flüchtet vor der Polizei und fährt seinen Porsche zu Schrott

Unfall in Oberhausen

Oberhausen/Duisburg Ein 36-Jähriger lieferte sich am Montagabend in Oberhausen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese endete für den Duisburger nach einem Unfall schwerverletzt im Krankenhaus. Der Sachschaden: 200.000 Euro.

Durch deutlich zu hohe Geschwindigkeit samt riskanter Fahrmanöver fiel ein Fahrzeugführer eines hochmotorisierten Sportwagens am späten Montagabend der Polizei in der Oberhausener Innenstadt auf. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Porsche daraufhin auf der Concordiastraße gegen 22.40 Uhr anhalten und den Fahrer, der alleine im Auto saß, kontrollieren.

An der Kreuzung Duisburger Ecke/Buschhausener Straße verlor die Streifenwagenbesatzung den Raser dann zunächst aus den Augen – bis sie ihn wenig später auf der Duisburger Straße wieder entdeckte. Nur sah der Wagen zu diesem Zeitpunkt allerdings deutlich verändert aus.

Ein zur Unfallörtlichkeit alarmierter Rettungswagen brachte den schwerverletzen Fahrer in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200.000 Euro.

Der 36-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkohol- und Drogenvortest ab. Deshalb ordnete eine Richter die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt.

