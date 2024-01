Nach sexuellem Fehlverhalten Oberhausener Gemeinde lehnt versetzten Priester aus Duisburg ab

In einer katholischen Gemeinde im nordrhein-westfälischen Oberhausen regt sich Widerstand gegen eine Personalentscheidung des Bistums Essen: Dieses will Priester Roland Winkelmann, dem während seiner Amtszeit in Duisburg sexuell grenzverletzendes Verhalten vorgeworfen worden war, in der Pfarrei Sankt Clemens im Ortsteil Sterkrade einsetzen. Die entsprechende Mitteilung des Bistums am vergangenen Wochenende hat Proteste unter Gemeindemitgliedern hervorgerufen.