Neues aus dem Duisburger Westen : Mahmut Özdemir zitiert Ringelnatz

Der erste der Weißen Riesen ist gesprengt. Bis der nächste fällt, könnte es aber bis 2021 werden, erklärte OB Sören Link am Sonntag in Homberg. Foto: Stadt Duisburg

Homberg Rund 80 Gäste waren beim Frühjahrsempfang der SPD Homberg dabei. OB Sören Link blickte in seinem Vortrag positiv in die Zukunft: „Wir haben die Abstiegsplätze verlassen.“

„Wir trauen zu wenig dem Nebenuns./Wir träumen zu wenig im Wachen./Und könnten so leicht das Leben uns/Einander leichter machen...“ – Nein, es fand an diesem Vormittag bei der Awo KEINE literarische Matinee statt. Auch wenn es kurz den Anschein gehabt haben könnte – auch wenn Mahmut Özdemir, Hombergs Sozialdemokrat im Bundestag, anfangs Ringelnatz’ Gedicht „Wir machen wir uns gegenseitig das Leben leichter“ zitierte. Und dennoch. Beim gestrigen Frühjahrsempfang der Homberger SPD standen alle Zeichen auf einem schwungvollen „Weiter so!“ Oder wie sagte es Oberbürgermeister Sören Link in seinem Vortrag: „Wir sind zwar noch nicht am Ziel. Aber wir haben die Abstiegsplätze verlassen.“

Es geht voran, könnte durchaus auch das Motto des Vormittags lauten. Oder: Gemeinsam ist man stark. Dazu passt die Idee des traditionellen SPD-Frühjahrsempfangs wie die Faust aufs Auge: In ungezwungener Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. Anregungen und Kritik sind dabei durchaus erwünscht!

INFO Hoffnung in Sachen Hubbrücke Verträge Zukunftsmusik, wenngleich wohlklingende, ist auch die Restaurierung der seit November 2017 gesperrten Hubbrücke am Rheinpreußenhafen. Die Verträge für einen Kauf durch die Stadt lägen auf dem Tisch – zurzeit würden noch rechtliche Fragen geklärt. „Das war kein einfacher Weg“, räumte Link ein. Fertigstellung Doch er rechne fest damit, dass die Brücke 2020 wieder zur Verfügung stehe.

Rote Nelken auf den Tischen, ein gut gefüllter Saal: Rund 80 Gäste hatten zugesagt. Darunter die SPD-Ortsvereine, MdB Bärbel Bas, sämtliche Schulleiter, Vertreter der Wirtschaft, des Homberger VfB und der Karnevals-, Wander-, Geflügelzüchter- und Schützenvereine. „Das Familientreffen unseres Bezirks“, sagt Özdemir. Erfahrungsgemäß bildeten sich später am Vormittag kleine Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen.

Er sei froh, dass Duisburg die Chancen des Strukturwandels nutze, sagte OB Link. Er gratulierte MdL Rainer Bischoff zur just vollzogenen Wiederwahl zum Chef des Stadtsportbundes – um flott einen Haken zum bevorstehenden Aufstieg der Fußballer des VfB Homberg zu schlagen. In diesem Fall würden Umbaumaßnahmen am PCC-Stadion notwendig, um alle Sicherheitsstandards erfüllen zu können. Der Oberbürgermeister stellte Hilfe seitens der Stadt und des MSV in Aussicht. Wie berichtet waren der MSV und der VfB bereits übereingekommen, sogenannten „Risikospiele“ zwischenzeitlich in der Schauinsland-Reisen-Arena austragen zu lassen. Link lobte das erfolgreiche Miteinander beim Abriss des ersten Weißen Riesen („Wenn auch nicht ganz so schnell, wie wir gedacht hatten“). Fortsetzung folge – so bald, wie möglich. Derzeit stünde man mit den Abrissplänen für den Riesen Nr. 2 noch vor der Vergabekammer, sagte Link. Aber er versprach: „Er wird fallen!“ Vermutlich aber eher 2021 als 2020.

So richtig rund laufe es aber bereits in Baerl. Hier habe die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums endlich eine große Lücke geschlossen. Link: „Und das Verkehrschaos an der Schulstraße ist dadurch nicht schlimmer geworden, sondern befindet sich auf konstant hohem Niveau.“

(kui)