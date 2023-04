Event im Duisburger Westen So lief die „Whitney Houston Story“ in der Rheinhausenhalle

Am 11. Februar 2012 verstarb Whitney Houston, die wohl berühmteste R & B-, Pop- und Soul Sängerin aller Zeiten im Alter von nur 48 Jahren in Beverly Hills/USA.. Die Nachricht von ihrem Tod erschütterte damals die Menschen in aller Welt. Ihre Musik lebt jedoch weiter. Auch elf Jahre nach ihrem Tod gehören die Sängerin und ihr musikalisches Erbe zum Eindrucksvollsten, was die amerikanische Pop-Musik hervorgebracht hat. In der Rheinhausenhalle wurde nun in einer perfekt inszenierten Musik-Show an die Diva erinnert.