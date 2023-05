NS-Regime Architektur diente der Propaganda – auch in Duisburg

„Unser Krieg wird hauptsächlich mit Plakaten und Reden geführt“, notierte Goebbels am 1. März 1932 in sein Tagebuch. Die Akzeptanz in der Bevölkerung war dem NS-Regime wichtig. Albert Speers monumentale Hauptstadtarchitektur und lokale Baumaßnahmen wurden zu einem zentralen Propaganda-Element.