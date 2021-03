Mühlenflügel sollen sich wieder drehen : Mühlenverein Lohmühle in Baerl hofft auf eine Finanzspritze

Mühlenverein Lohmühle in Baerl hofft auf eine Finanzspritze

BAERL Der Mühlenverein Lohmühle hat einen Antrag auf Förderung an die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl gestellt und hofft, dass durch deren Unterstützung die Mühle bald wieder zum Deutschen Mühlentag und zum Tag des offenen Denkmals besucht werden kann.

Das teilte der Vereinsvorsitzende Norbert Nienhaus jetzt mit. „Die Lohmühle in Baerl kann leider immer noch nicht besucht und besichtigt werden. Und das hat nicht ausschließlich mit der Corona-Pandemie zu tun“ berichtet Nienhaus.

Die Lohmühle von 1834, die auch oft mit der Lohmann-Mühle im Ortsteil Baerl verwechselt werde, sei bis vor zwei Jahren restauriert worden, so der Vereinsvorsitzende. Sie sei nun wieder in der Lage, Korn zu Mehl zu mahlen – allerdings nur zu Schauzwecken.

„Das wurde bisher auch sehr gerne aus pädagogischen Gründen von Schulklassen angenommen“, so Nienhaus. Für die Restaurierung seien mehr als 300.000 Euro ausgegeben worden – gefördert von der Sparkasse Duisburg Stiftung als privater Förderträger, aber auch von öffentlichen Trägern wie die NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, der Landschaftsverband Rheinland, die Bezirksregierung in Düsseldorf und die deutsche Stiftung Denkmalschutz .

Die Genehmigung für die „Art der baulichen Nutzung“ sei dem Verein im Juli 2015 erteilt worden. „Allerdings unter Auflagen“, so der Vereinsvorsitzende. Diese Auflagen bedingten den Nachweis von fünf Stellplätzen auf dem Grundstück sowie die Einfriedung des Geländes aus der Verkehrssicherungspflicht.

Der Mühlenverein sei bis heute nicht in der Lage, den finanziellen Aufwand in Höhe von ca. 8500 Euro zu stemmen. Ursprünglich seien hierfür sogar über 20.000 Euro angesetzt gewesen. „Eine Überplanung und Veränderung des Materialeinsatzes haben schließlich zu der reduzierten Investitionssumme geführt“, so Nienhaus.