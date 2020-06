Was die IHK für die Wirtschaft am Niederrhein fordert : 6000 Betriebe von Insolvenz bedroht

Duisburg Um die Folgen der Krise in der Region in den Griff zu bekommen, fordert die IHK günstigere Energiepreise, Hilfen für die Stahlindustrie, Zuschüsse für bestimmte Branchen und Nachtflugregelungen für den Airport Weeze.

Rund 6000 Betriebe am Niederrhein sind von Insolvenz bedroht. Das sind etwa neun Prozent der zur Kammer gehörenden Unternehmen. Dieses Ergebnis der jüngsten Umfrage der Niederrheinischen IHK veranlasst die Kammer, mit Nachdruck auf die Forderungen der Wirtschaft in der Region hinzuweisen. Denn der Konjunkturklimaindex, eine Mischung aus der Beurteilung der aktuellen Lage und der Erwartungen, erreichte den schlechtesten Wert der vergangenen 25 Jahre.



Konjunkturprogramme Mit dem Umgang der Krise sowohl bei Bund, Land und Stadt sei man insgesamt zufrieden, urteilte IHK-Präsident Burkhard Landers. Besonders gebeutelte Branchen wie der Messebereich, die Veranstaltungsbranche, Schausteller oder Caterer brauchten Zuschüsse über viele Monate, um überleben zu können. „Viele von ihnen werden realistisch in diesem Jahr gar keine Umsätze mehr machen“, so Landers.



Stahlindustrie Das Modellprojekt Wasserstoff in Duisburg müsse mehr gefördert werden. „Nur wenn wir bis 2050 eine CO2-freie Stahlproduktuion hinbekommen, werden wir hier überhaupt noch Stahlstandort sein“, so der IHK-Präsident. Dies sei nur mit dem Einsatz von Wasserstoff anstelle fossiler Brennstoffe möglich. Die nötigen Investitionen bezifferte er auf rund 30 Milliarden Euro, zehn davon müssten bis 2030 aufgebracht werden. „Das hat die Wirtschaft nicht zur Verfügung, dafür ist Hilfe nötig“, so Landers. IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger verwies auf den geplanten Stahlgipfel (siehe Box) und brachte eine Wasserstoff-Pipeline von Rotterdam nach Duisburg ins Gespräch.



Energie Nur mit einer noch deutlicheren Senkung der EEG-Umlage und einer gesenkten Stromsteuer könnten die energieintensiven Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, teilte die Kammer mit.



Handel/Gastronomie Die Niederrheinische IHK regt an, dem Beispiel von Moers zu folgen und eine Erweiterung der Außengastronomie zu ermöglichen – unter Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für die Sonderaußennutzung. Duisburg zögere hier noch. Die geplanten verkaufsoffenen Sonntag sollten stattfinden – auch wenn die anlassbezogenen Events vielleicht doch noch nicht stattfinden können.



Kiesabgrabung Angesichts der boomenden Baukonjunktur gebe es bereits jetzt einen Rohstoffmangel. Dietzfelbinger erläuterte, dass im Mündelheimer Rheinbogen wegen der Deichverlagerung und weiteren Arbeiten an der Rheinbrücke eine Auskiesung dort nicht so gravierend wahrgenommen würde. Landers kritisierte die beinahe „reflexhafte“ Ablehnung des Vorhabens durch die Politik. Nach der Kommunalwahl müsse man mit allen Beteiligten noch einmal darüber sprechen.



Frachtflug Der Airport Weeze könnte auch temporär für nächtliche Frachtflüge genutzt werden und so neue Handlungsfelder für den Niederrhein erschließen, meinte Dietzfelbinger. In NRW ist dies bisher nur auf dem Flughafen Köln/Bonn möglich.



Ausbildung Die Zahl der Ausbildungsverträge für dieses Jahr ist nach Angaben der IHK um rund 25 Prozent zurückgegangen. Wenn es aber mit der Wirtschaft wieder anlaufe, sei der vor der Corona-Krise vorhandene Fachkräftemangel noch keinesfalls beseitigt, so die Kammer. Deshalb müssten die Ausbildungsbemühungen der Unternehmen wieder verstärkt werden.