Mehrere Stationen in Duisburg Niederländischer König Willem-Alexander kommt nach NRW

Wüst wird König Willem-Alexander am Morgen in einem Hotel in Recklinghausen zu einem Gespräch empfangen. Daraufhin geht es weiter zum Chemiepark nach Marl und dem Wasserschloss Wittringen in Gladbeck. Den Nachmittag und Abend verbringt der König dann in Duisburg. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation, an der Vertreter von vierzig niederländischen Unternehmen teilnehmen.