Spielfreudige Formation auf Jubiläumstour : Treues Publikum für traditionellen Jazz

Das Café Museum ist ein idealer Spielart für Jazz. Das wurde auch am Wochenende beim Konzert der „New Orleans Band Cologne“ deutlich. Im Oktober tritt die Formation ein weiteres Mal in Duisburg auf.

„Jazz live“ ist tot, es lebe der LiveJazz: Volles Haus konnte das Café Museum am Kantpark am Samstag Abend melden als die „New Orleans Jazz Band Cologne“ die ersten Töne von „Do you ever think of me“ anspielte. Gegründet vor 60 Jahren, ist die siebenköpfige Band mit dem traditionellen New Orleans Jazz auf Jubiläumstour.