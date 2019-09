Jugendliche treten gegen Tür : Neun Verletzte bei Notbremsung von Straßenbahn in Duisburg

Neun Verletzte bei Notbremsung von Straßenbahn in Duisburg

Ein Fahrgast stürzte durch eine Scheibe in der Bahn. Foto: Polizei

Duisburg Bei der Notbremsung einer Straßenbahn in Duisburg sind am Freitagabend neun Menschen verletzt worden. Der Polizei zufolge hatten zuvor Jugendliche gegen die Tür der Linie 903 getreten. Ein Fahrgast stürzte durch eine Scheibe.

In den meisten Fällen handele es sich um leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. Aus einer Gruppe von sieben Jugendlichen heraus sei zuvor gegen eine Tür der Bahn getreten worden, als die Bahn der Linie 903 in der Station „Steinsche Gasse“ anfuhr. Diese sei dabei beschädigt worden, was ein Warnsignal ausgelöst habe, das die Fahrerin der Bahn dazu gebracht habe, die Notbremsung einzuleiten.