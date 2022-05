Neun-Euro-Ticket in Duisburg : „Wir glauben nicht, dass plötzlich alles voll ist“

Duisburg Am Mittwoch ist der erste Geltungstag des Neun-Euro-Tickets. Ein Überblick über die bisherige Nachfrage in Duisburg, die Vorbereitungen und den erwarteten Ansturm neuer Fahrgäste.

Ab Mittwoch ist es so weit: Das Neun-Euro-Ticket gilt. Wer sich eine entsprechende Fahrkarte für den Juni gekauft hat, kann dann einen Monat lang deutschlandweit alle Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen. Ein reizvolles Angebot für viele Pendler und Urlaubshungrige. Aber auch eine Herausforderung für die regionalen Verkehrsverbände. Wir haben einmal bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nachgefragt, was sich die Verantwortlichen von dem Neun-Euro-Ticket erwarten.

Geltungsbereich Das Neun-Euro-Ticket ist grundsätzlich auf allen Strecken und in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV in Deutschland gültig. Das Ticket gilt allerdings nicht in den Zügen des Fernverkehrs und Fernbussen. Es ermöglicht einen Monat lang beliebig viele Fahrten.

Überlastung Trotz der hohen Nachfrage rechnet die DVG für Mittwoch nicht mit einer Überlastung des Nahverkehrsnetzes. Erst einmal sollen genauso viele Mitarbeiter, Busse und Bahnen eingesetzt werden wie an einem „normalen“ Mittwoch. „Wir glauben nicht, dass plötzlich alles voll ist“, sagt eine DVG-Sprecherin. Sie erwarte, dass viele Menschen sich das Ticket für Freizeitausflüge gekauft hätten und sich die Käufe nicht so stark auf den Pendlerverkehr auswirken werden. Ob das wirklich so ist, wolle die DVG in den kommenden Tagen in Ruhe beobachten.