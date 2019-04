Neues Einsatzfahrzeug : Segnung des neuen Löschfahrzeuges vor dem ersten Einsatz

Rheinhausen In Rheinhausen wurde ein neues Feuerwehrauto vorgestellt. Es wurde sowohl von einem evangelischen als auch einem katholischen Geistlichen geweiht.

(lawi) Mit modernsten Mitteln Leben retten – das ist das Credo der Freiwilligen Feuerwehr Friemersheim. Wie das klappt, konnte man am jetzt am Feuerwehrhaus an der Clarenbachstraße 11 sehen. Bei strahlendem Sonnenschein gestalteten die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen einen bunten Nachmittag. Zwischen Hüpfburg, Live-Musik und Info-Ständen der Jugendfeuerwehr stand ein besonderes Schmuckstück. Sieben Meter lang, 2,50 Meter breit, gut 3,50 Meter hoch und 13,5 Tonnen schwer: das sind die Maße des nagelneuen Löschfahrzeugs, das alle Augen auf sich zog.