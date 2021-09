Neues Buch von Jan-Pieter Barbian : Kultur als Spiegel der Gesellschaft

Duisburg Jan-Pieter Barbian ist nicht nur Bibliotheksdirektor in Duisburg, sondern auch ein anerkannter Wissenschaftler. Jetzt hat er einen großen Sammelband mit seinen Aufsätzen zur deutschen Kulturgeschichte veröffentlicht.

Dass der Duisburger Bibliotheksdirektor Jan-Pieter Barbian, im Ehrenamt auch noch Geschäftsführer des Vereins für Literatur, ein belesener Mann ist, mag man noch für selbstverständlich halten. Weniger bekannt ist in dieser Stadt aber, dass Barbian in der Fachwelt und darüber hinaus auch als Wissenschaftler Bedeutendes geleistet hat und noch immer leistet. Seine 1991 an der Universität Trier abgeschlossene Doktorarbeit „Literaturpolitik im ,Dritten Reich‘“ ist auf diesem Forschungsfeld ein Standardwerk geworden. Unter dem leicht veränderten Titel „Literaturpolitik im NS-Staat“ hat Barbian 2010 seine Dissertation auf den neuesten Forschungsstand gebracht. In dieser Form ist sie im Fischer-Taschenbuch-Verlag erschienen. Die Veröffentlichung in einem solchen Verlag und in einer solch leicht zugänglichen Weise spricht für die herausragende Bedeutung von Barbians Forschungsleistung.

Da ist viel zusammengekommen! Der 639-Seiten starke Band hat drei Teile. Im ersten geht es um die Kultur in der NS-Zeit und ihre Nachwirkungen. Das ist ein Gebiet, in dem sich der Autor dank seiner Doktorarbeit auskennt wie wohl kein anderer Wissenschaftler. Doch ist Barbian keiner, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht: Im detaillierten Anmerkungsteil kann man nachvollziehen, dass bei jedem Aufsatz der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt wird. Wissenschaftliche Genauigkeit ist die besondere Qualität dieser Aufsätze, die durchaus brisant sein können. So beispielsweise der Aufsatz über Luise Rinser, die nach dem Krieg ihre Nähe zu den Nazis nicht mehr wahr haben wollte. Barbian entlarvt unbestechlich diese Lebenslüge, die angesichts des guten Rufs, den Luise Rinser bei vielen Lesern der Nachkriegszeit hat, durchaus beklemmend wirkt. Barbian macht es sich nicht einfach, wenn er das zum Teil larvierende Verhalten von Schriftstellern während der NS-Zeit unter die Lupe nimmt. Bei den Aufsätzen über Ricarda Huch, Ina Seidel und Wolfdietrich Schnurre wird die berühmte Aussage von Adorno „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ sehr differenziert gesehen. Wie schwer es für Schriftsteller mit humaner Gesinnung war, in der Nazizeit zu existieren, zeigt ungemein anschaulich die Studie über Hermann Hesse, der versuchte, Möglichkeiten zum Publizieren unter der Knute der nationalsozialistischen „Schrifttumsbürokratie” zu finden. Diesen Nervenkrieg habe er wohl verloren, schrieb Hesse 1946 selbstkritisch in einem Brief an Thomas Mann. Barbians Aufsatz trägt den treffenden Titel „Keine Zeit für Glasperlenspieler”.