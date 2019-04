Neuer Spielplatz im Duisburger Volkspark : Holzkletterlandschaft nach Kinder-Wünschen gebaut

Mia geht in den Kindergarten Am Holderbusch. Sie macht das, wofür das Gerät gebaut wurde: Klettern und Balancieren. Foto: Volker Herold

Rheinhausen Im Volkspark steht ein neuer Spielplatz mit einer gewaltigen Holzkletterlandschaft. Die ist ganz nach den Wünschen der Kinder gebaut worden.

An das Flugzeug erinnerten sich im Volkspark nur noch die älteren Partygäste. Der stählerne und natürlich nicht funktionsfähige Flieger war nämlich einer der Vorgänger des brandneuen „Wunderwaldes“. Wunderwald, so heißt die zwar wenig stählerne, dafür aber umso hölzerne Kletter- und Spielattraktion im Park. Neben reichlich Prominenz aus Rathaus und Politik waren auch die kleinen Architekten des Wunderwaldes zu feierlichen Eröffnung gekommen.

Diese kleinen Architekten gehen in die benachbarte Pestalozzi-Grundschule. Auf Basis ihrer Ideen ist das rund 300.000 Euro teure Spielgerät nämlich gebaut worden. Geeignet ist der Wunderwald für etwa Vier- bis Sechsjährige. Es gilt, so manches Hindernis zu überklettern, dabei reichlich Höhe zu überwinden und auch ein ganzes Stück zu balancieren. Der Spielplatz für die Jüngsten ist übrigens nur wenige Meter vom Wunderwald entfernt und mit seinen fünf Jahren auch noch quasi neuwertig. Der Wunderwald ist übrigens ein echtes Unikat, eine Sonderanfertigung für die Mädchen und Jungen in Rheinhausen. „Wenn Kinder es mitplanen, kommt am Ende sicher kein Gerät von der Stange heraus“, sagt Uwe Linsen mit einem Augenzwinkern. Der Vorstand der zuständigen Wirtschaftsbetriebe (WBD) freut sich, dass trotz wenig frühlingshaften Temperaturen so viele Kinder zur Einweihungsfeier gekommen waren.