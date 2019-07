Zusätzliches Personal : Duisburger Polizei bekommt mehr Stellen

Die Duisburger Polizei darf künftig, 19,2 Stellen zusätzlich besetzen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Das NRW-Innenministerium hat in dieser Woche die Personalverteilung für die 50 Polizeibehörden des Landes festgelegt. Duisburg wurde dabei besonders bedacht. Bei der Polizei ist man trotz allem skeptisch.

Es hätte eigentlich die frohe Botschaft dieser Woche sein sollen. Die CDU und Person ihrer Landtagsabgeordneten Petra Vogt ließ mitteilen, dass Duisburgs Polizeibehörde gestärkt werde. Insgesamt 19,16 mehr Stellen solle die Duisburger Polizei erhalten, hieß es – darunter Polizisten und Regierungsbeschäftigte. Verwiesen wurde vor diesem Hintergrund auf die Personalzuteilung für das laufende Jahr, die in der vergangen Woche verabschiedet wurde. Petra Vogt klopfte ihrer Landesregierung dann auch gleich auf die Schulter, sprach von Stärkung der Polizei und davon, dass die Landesregierung ihr Versprechen wahr mache, das Land sicherer zu machen. Einen Anruf bei der Polizei später, ergibt sich nun aber ein gänzlich anderes Bild.

„Richtig ist, dass wir in Duisburg zum 1. September 2019 insgesamt 28 zusätzliche Stellen für Regierungsbeschäftigte erhalten“, erklärte Polizeisprecher Stefan Hausch am Freitag auf Nachfrage der Redaktion. „Gleichzeitig werden uns aber mit Blick auf die belastungsbezogene Kräfteverteilung auch neun Planstellen für Polizeibeamte abgezogen.“ Übrig bleibt das Plus von 19. Davon ist jedoch kein einziger ein Polizeibeamter.

Ziel sei es, dass durch die Einstellung der zusätzlichen Regierungsbeschäftigten möglichst viele Polizeibeamte wieder die Möglichkeit erhielten, in den operativen Dienst zurückzukehren. „Es gibt aber Kollegen mit Verwendungseinschränkungen, das sind vor allem ältere Polizeibeamte, die wir nicht mal eben wieder zurück in den Dienst auf die Straße schicken können“, stellt Hausch klar.

Bislang arbeiten bereits 232 Regierungsbeschäftigte für das Polizeipräsidium Duisburg, ihre Zahl wird nun also nochmals aufgestockt. Laut Stefan Hausch arbeiten sie bislang vor allem im Verwaltungs- und Controllingbereich des Hauses, einige kommen neuerdings aber auch an den Lkw-Waagen auf beiden Seiten der A-40-Rheinbrücke zum Einsatz. Dort werden bekanntlich rund um die Uhr zu schwer beladene Lastwagen vor der Brückenüberfahrt von der Autobahn geleitet, um die marode Rheinquerung vor weiteren schweren Schäden zu schützen.

Obwohl beim letzten Ausbildungsstart am 1. September 2018 landesweit insgesamt 2300 Kommissaranwärterinnen und -anwärter ihren Dienst aufgenommen haben, geht die Zahl der Polizeibeamten in NRW laut der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in diesem Jahr effektiv um 151 zurück. Das liegt daran, dass nun viele Polizisten aus den geburtenstarken Jahrgängen zeitgleich in Pension gehen. Es gibt also nicht, wie von Vogt behauptet, mehr Polizisten in NRW, sondern weniger.