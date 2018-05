Duisburg: Neue Eurothek in der Zentralbibliothek

Duisburg Eine Plakatausstellung der Duisburger Europaschulen hebt die Vielfalt in Europa positiv hervor.

Zusammen mit der neuen Mediathek wurde eine bemerkenswerte Plakatausstellung eröffnet, die in der Kinder- und Jugendbibliothek in der ersten Etage sowie in der dritten Etage (dort im "Blauen Haus") besichtigt werden kann. "Was ist das Verbindende, was ist das Gemeinschaftliche in der Europäischen Kultur?" Mit dieser Fragestellung hatten sich 52 Schülerinnen und Schüler der vier Duisburger Europaschulen (Abtei-Gymnasium, Krupp-Gymnasium, Landfermann-Gymnasium und Mannesmann-Gymnasium) bei einem Aktionstag beschäftigt, der von der Stadt und dem Land gefördert wurde. Die Schüler waren aufgefordert, ihre Überlegungen zu Europa auf Plakaten darzustellen. Entstanden sind dabei höchst interessante Collagen, die zum Teil auch mit Preisen ausgezeichnet wurden. In einem Plakat findet sich beispielsweise der Satz "Alle unter einem Himmel", der mit einem weit verzweigten Baum illustriert wird. Die Schüler möchten damit die Vielfalt in Europa positiv herausstellen.