Neue Ausstellung in Duisburg : „Literarische Comicshow“ als Kunst

Mitte Die Ausstellung „Bilder parallel zur Literatur“ von Anna Heger im Kunstraum SG1 ist eröffnet. Darin beleuchtet die junge Künstlerin Unterhaltung weniger als Vergnügen, sondern mehr als Kommunikation.

Vergangenen Montag lud der Kunstraum SG1 in der Duisburger Innenstadt zur Vernissage „Bilder parallel zur Literatur“ von Anna Heger ein. Diese Ausstellung ist Hegers erste Kunstpräsentation überhaupt und somit eine Premiere für sie. Die erst 24-Jährige hat vergangenen Monat ihren Bachelor als Kommunikationsdesignerin an der Essener Folkwang Universität der Künste gemacht. Umso erstaunlicher ist es, mit welch kreativer Energie und literarischen Substanz sie diese, ihre Erstausstellung, ausstattet, die eine künstlerische Auseinandersetzung von Literatur und Gesellschaft bedeutet.

Innerhalb von zwölf Stunden hat sie insgesamt 117 Tuschezeichnungen auf Papier, die alle während ihrer Studienzeit entstanden, an die SG1-Wände gehängt. Teils finsteren Gestalten und Kreaturen sowie grenzwertigen Texten begegnet der Besucher auf diese Weise dort. Herausgekommen ist eine unterhaltsame literarische Comicshow, die weniger das Vergnügliche im Sinne des Begriffs Unterhaltung bedient, als mehr das Kommunikative. Damit steht die Ausstellung ganz in der Tradition des Kunstraums SG1, der sich das Motto „Kunst und Unterhaltung“ zum Inhalt gemacht hat.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist noch bis zum 14. September zu sehen, und zwar jeden Montag von 17 bis 20 Uhr oder nach Vereinbarung via E-Mail an kontakt@sg1-kunstraum.de.

Aus diesem Grund steht das literarische Gesamtwerk Kafkas mit all seinen Romanfragmenten, Erzählungen, Kurzgeschichten und Tagebüchern als Teil ihrer Bachelorarbeit nun auch im Mittelpunkt der jetzigen dreiteiligen SG1-Ausstellung. Kafka ist bekannt für seine Deutungs- und Interpretationsvielfalt. Dabei beleuchtet er in seinen Texten besonders das Individuum im Kampf mit sich selbst und der Gesellschaft. Heger: „Kafka hatte eine beeindruckende Beobachtungsgabe, die sich in all seinen Schriften niederschlug. Die Entfremdung des Individuums wurde sein zentrales Thema. Gleiches will ich in meinen Bildern erzählen und auf diese Weise meine Sichtweise vermitteln.“