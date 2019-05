Neubauprojekt im Duisburger Süden : Alter Angerbach wird Vorzeigeprojekt

Baufeld 5 Am Alten Angerbach besteht aus acht frei stehenden Einfamilienhäuser, die besonders umweltfreundlich gestaltet sein sollen. Foto: Jakob Durst GmbH & Cie

Huckingen Für das Neubauprojekt im Duisburger Süden stehen die Investoren jetzt fest. Eines der Siegerkonzepte will ein ganzes Quartier mit einer App vernetzen.

Die Investoren für das Neubaugebiet Am Alten Angerbach stehen fest. 14 hatten sich beworben; an drei vergibt die Gebag die insgesamt fünf Baufelder. Zwei davon kommen aus Duisburg. „Die Siegerkonzepte überzeugen alle durch eine qualitativ hochwertige Architektur und ein stimmiges Gesamtkonzept“, findet Gebag-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer. Dabei fällt auf: Die Investoren setzen auf Energiesparhäuser und unterschiedliche Grundrisse.

Das sind die Pläne der Sieger des Investorenwettbewerbs:

Die Baufelder 2 bis 4 gehen an eine Investorengruppe. Hier gibt es eine doppelte Duisburger Beteiligung: Mit dabei sind area & clavis Wohnungsbau aus Duisburg und Moers und Blankbau aus Duisburg sowie Kueppersliving Immobilienentwicklung aus Krefeld. Ihr Konzept beinhaltet 86 Doppel- sowie zwölf frei stehende Einfamilienhäuser. Sie werden nach außen hin einheitlich gestaltet, sollen innen aber individuellen Wohnvorstellungen Raum geben: vom Single-Haus bis zum Domizil für Großfamilien, mehrere Generationen oder Wohngemeinschaften. Alle Bewohner des Quartiers sollen mit einer App untereinander verbunden werden. Auf diese Weise sollen sie zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen können wie eine Onlinebestätigung der Paketannahme oder aber sich einfach miteinander austauschen können. Diese Quartiersapp setze „bei Zukunftsthemen neue Maßstäbe und könnte als Vorzeigeprojekt in Duisburg gelten“, lobt die Jury der Gebag.