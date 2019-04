Umstrittenes Neubaugebiet : Bürger dürfen beim Rahmerbuschfeld mitreden

Rahm Die Verwaltung ist dafür, Naturschützer und Anwohner sind dagegen: Am 9. Mai werden die Pläne fürs umstrittene Projekt Rahmerbuschfeld vorgestellt

In nur zwei Wochen findet schon die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Süd (BV) statt – und wieder wird es dabei thematisch um ein umstrittenes Neubaugebiet gehen. Die Verwaltung rechnet offenbar mit großem Interesse: Die Pläne für das Rahmerbuschfeld werden nicht im Sitzungssaal des Bezirksamtes vorgestellt, sondern im Gemeindesaal der Pfarrkirche St. Hubertus, Am Rahmer Bach 12. Beginn der BV-Sitzung am Donnerstag, 9. Mai, ist um 17 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich; Zuhörer sind also zugelassen und willkommen. Im Anschluss an die Sitzung dürfen sie sogar mitreden.