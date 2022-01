Riesiges Neubau-Projekt im Duisburger Süden : Was 2022 bei 6-Seen-Wedau alles passieren soll

Blick vom Wasser auf das neue Stadtquartier: So soll 6-Seen-Wedau einmal aussehen. Foto: Gebag/Screenshot

Service Duisburg Wenn im Duisburger Süden eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in ganz NRW entsteht, dann wird das ein Dekadenprojekt. Noch steht es allerdings ganz am Anfang. Wir erklären, was dort 2022 trotzdem schon passieren soll.