14 Angeklagte : Mafia-Prozess wird nach Corona-Zwangspause fortgesetzt

Düsseldorf/Duisburg Unmittelbar nach dem Beginn hatte das Coronavirus den großen Mafia-Prozess in Düsseldorf unterbrochen. Nun soll es weitergehen. 14 Angeklagte stehen vor Gericht.

Der große Mafia-Prozess in Düsseldorf wird nach einer coronabedingten Zwangspause am Montagmorgen fortgesetzt. Das Verfahren des Landgerichts Duisburg gegen 14 Angeklagte findet aus Sicherheitsgründen in Düsseldorf statt.