Kokain-Handel der 'Ndrangheta : Mafia-Prozess erneut nach Corona-Verdachtsfall unterbrochen

Düsseldorf/Duisburg Der große Mafia-Prozess in Düsseldorf ist am Montag erneut wegen Corona unterbrochen worden. Ein Staatsanwalt hatte Kontakt zu einem Polizisten, der später positiv auf das Virus getestet wurde.

Der große Mafia-Prozess in Düsseldorf ist nach einer coronabedingten Zwangspause am Montagmorgen zunächst fortgesetzt worden - und musste direkt wieder unterbrochen werden. Einer der drei Staatsanwälte wurde am Montag während der Verhandlung abberufen, weil er mit einem Polizisten in einem Auto saß, der später positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wie die anderen Staatsanwälte berichteten.