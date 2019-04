Nahverkehr : Politik im Duisburger Süden wartet ab, wo es hakt

Die U 79 ist in Duisburg anders getaktet als in Düsseldorf – das ist ein Kritikpunkt von vielen Bürgern im Süden. Foto: FUNKE Foto Services/Tanja Pickartz

Süden Im Juni tritt der neue Nahverkehrsplan in Kraft. Die Politik im Duisburger Süden will bis dahin keine Änderungen fordern – sie will erst abwarten, was genau schiefläuft.

Es ist noch kein Bus nach dem neuen Nahverkehrsplan gefahren, und doch gibt es seit Bekanntwerden der Pläne immer mehr Sorgen und Kritik. Pendler, Bürgervereine und Politiker sind sich schon jetzt einig: Änderungen an den Änderungen müssen her. Trotzdem: Ein Antrag mit genau diesem Ziel hatte in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Süd keine Chance. Dabei war der Inhalt gar nicht das Problem.

Vier Forderungen hatte Junges Duisburg gestellt: eine bessere Nord-Süd-Anbindung zwischen Duisburg und Düsseldorf im Nachtverkehr, eine Taktanpassung der U 79 zwischen den beiden Städten, eine bessere Anbindung des Nahversorgungszentrums an der Mündelheimer Straße und außerdem eine Busverbindung von Wedau über Wanheimerort nach Hochfeld. „Bei einem Haushaltsüberschuss von 46 Millionen Euro dürften diese Änderungen ein Klacks sein“, findet der Fraktionsvorsitzende Frederik Engeln. Die beiden Stimmen von Junges Duisburg waren allerdings die einzigen beiden, die der Antrag bekam.

Die CDU stimmte dagegen, der Rest der Parteien enthielt sich. „Was wir jetzt machen würden, wäre ein Schnellschuss ohne Erfahrungswerte“, sagt Manfred Helten (CDU). Sein Fraktionsvorsitzender Daniel Kegler ergänzt: Die Auswirkungen von Einzelmaßnahmen seien nicht abzusehen, lieber solle man ein halbes bis dreiviertel Jahr nach Inkrafttreten im Juni abwarten und dann „das große Ganze betrachten“.

Auch die SPD stimmte trotz inhaltlicher Übereinstimmung nicht mit dem Antrag. „Der Nahverkehrsplan ist verabschiedet“, erklärt Hartmut Ploum. Änderungsanträge seien an den Rat zu stellen. Auch er plädiert dafür, in einigen Monaten oder einem Jahr zu schauen, wenn die Busse nach dem neuen Nahverkehrsplan verkehren, wo’s tatsächlich hakt.

Inhaltliche Zustimmung bei Enthaltung gab es auch von der Fraktion der Grünen – gepaart mit Frust. „Wir wissen, dass der Nahverkehrsplan unzureichend ist“, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Kleine-Möllhoff. „Eine Stadt wie Duisburg mit ihren Einwohnern hat mehr verdient, als sie hier kriegt.“ Sein Parteikollege Sebastian Ritter ist gefrustet: „Wir können den Bürgern mit berechtigten Forderungen nicht helfen.“