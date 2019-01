Bus und Bahn: Alte Tickets abfahren oder umtauschen

Wer mit den Straßenbahnen der DVG unterwegs ist, sollte an die Änderungen bei den Tickets denken. Foto: DVG

Ab dem 1. Januar 2019 gibt es neue Tarife und neue Fahrkarten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), also auch in Duisburg. Darauf weist die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) jetzt hin.

Der Umtausch kann nur im Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) am Hauptbahnhof, HarryEpstein-Platz, erfolgen. Fahrgäste, die nach dem 31. März 2019 noch mit einem alten Ticket in Bussen und Bahnen angetroffen werden, müssen ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro bezahlen.