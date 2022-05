Brief von Landes-Chef Banaszak : NRW-Grüne fordern Stahlgipfel in Duisburg – möglichst schnell

Exklusiv Duisburg Zuletzt hatte der Betriebsrat von Thyssenkrupp eine „Funkstille“ zu Ministerpräsident Wüst beklagt. Nun fordern die Grünen einen Stahlgipfel in Duisburg – und sichern der Stadt volle Unterstützung zu. NRW müsse die „erste klimaneutrale Industrieregion Europas“ werden.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen bekräftigen ihre Forderung nach einem Stahlgipfel in Duisburg und sichern der Stadt kurz vor den ersten Sondierungsgesprächen in Düsseldorf ihre Unterstützung zu. „Ich teile die Überzeugung, dass ein hochrangiges Format in kurzer Frist notwendig ist, um die drängenden Fragen zur Verfügbarkeit von Wasserstoff, zur Unterstützung bei Investitions- und Betriebskosten und zum EU-Beihilferecht zu besprechen“, schreibt NRW-Grünen-Chef Felix Banaszak in einem Brief an Oberbürgermeister Sören Link und Burkhard Landers, Chef der IHK Niederrhein. Der Brief liegt unserer Redaktion vor. Das Land solle so die „erste klimaneutrale Industrieregion Europas“, werden.