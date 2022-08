Nach monatelanger Schließung : Spa-Anbieter MyWellness öffnet am 18. August im Kubikk

Duisburg Im Januar war nach fünf Tagen Schluss, weil die Bauanträge fehlten: Nachdem die Stadt die Filiale von MyWellness im Kubikk Anfang des Jahres geschlossen hat, steht nun die Wiedereröffnung bevor. Die Mängel im Gebäude sollen behoben sein.

Mehr als ein halbes Jahr nach Schließung der Filiale öffnet der Spa-Anbieter MyWellness am Donnerstag seine Räume in der Duisburger Innenstadt. Das gab das Unternehmen nun bekannt. „Sauna- und Wellness-Fans können ab sofort über das Online Buchungstool ihren Aufenthalt in den Wellness Suiten buchen“, heißt es in einer Mitteilung.