TV-Show auf ProSieben : Duisburger Band covert Song von Olly Murs

Drummer Beray Habip kommt aus Duisburg. Foto: studio47

Duisburg Die Duisburger Band „Kochkraft durch KMA“ macht bei der TV-Show „My Hit. Your Song“ mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jonas Schlömer

„Alles muss, nichts kann“. Klingt falsch, ist aber das Motto der Duisburger Band „Kochkraft durch KMA“. „Im übertragenen Sinne heißt das, dass wir total offen für alles sind“, sagt Drummer Beray Habip. So offen tatsächlich, dass die Band am Donnerstag bei der ProSiebenShow „My Hit. Your Song“ zu sehen und zu hören ist. Entsprechend dem Konzept der Show covert Kochkraft den Song eines bekannten Interpreten, bei den Duisburgern ist das der Brite Olly Murs und sein Song „Heart Skips a Beat“. Den Song haben die Musiker um Beray Habip zu einem tanzbaren, elektrisierten und elektrisierenden Disco-Polka-Jam umgebaut, mit viel Synthesizern und einem herrlich verzerrtem Gitarrensolo. Das passt gut zu der Band, die sich selbst und ihre Musik nicht zu ernst nimmt.

„Der Name hat keine tolle Geschichte“, lacht Habip, mittlerweile habe man sich zwar im Nachhinein eine Bedeutung überlegt, „aber es gibt so viele wilde Theorien, da verraten wir den Namen erst Recht nicht.“ Seit 2015 macht das Quartett mit Schlagzeug, Gitarre, Synthies und Stimme Musik, Gitarrist „MC Gewitter“ und Beray Habip kennen sich, musikalisch, aber schon seit knapp 16 Jahren. Die Härte, mit der die beiden bei der Duisburger Kultband „The Bonny Situation“ Musik machten, hat sich auch in die Kochkraft-Band herübergerettet. Die Musiker selbst nennen ihren Stil „Neue Deutsche Kelle“, und Beray Habip erklärt sehr pragmatisch: „Das ist Neue Deutsche Welle - nur härter und aktiver“. Der gecoverte Olly-Murs-Song ist dafür ein Paradebeispiel, die eigenen Songs der Band, die auf YouTube oder Facebook zu hören sind, gewähren einen noch tieferen Einblick in die spannende musikalische Mischung.



Vorfreude auf den Papst : Duisburgerin fliegt zum Weltjugendtag nach Panama

zurück

weiter

Die Musikvideos haben vielleicht auch die Verantwortlichen bei ProSieben gehört, auf der Suche nach unbekannteren Bands kam der Sender nämlich auf die Band zu. „Wir waren komplett frei in unserer musikalischen Gestaltung, da hat uns keiner reingeredet“, erinnert sich Habip, „uns wurde bloß nahegelegt, auf Englisch zu singen, obwohl wir eine deutsche Version hatten.“ Spaß habe die Show trotzdem gemacht, der Blick der Musiker geht aber nach vorne. Nach dem Debütalbum im September 2018 arbeitet die Band schon an der nächsten Veröffentlichung, im März unterstützen sie „LeFly“ auf Tour, im Sommer kommt die Festivalsaison und im Herbst geht es möglicherweise mit dem Album auf Tour.