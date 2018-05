Duisburg : Musikalische Uraufführung Sonntag in der Abteikirche

Duisburg Im Pfingstsonntagsgottesdienst in der Hamborner Abteikirche (Beginn 10.30 Uhr) wird ein Auftragswerk des Hamburger Komponisten Andreas Willscher als Uraufführung zu hören sein. Willscher studierte an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, u.a. Orgel, Komposition und Musiktheorie, und ist seitdem in vielfältigster Weise musikalisch tätig: als Komponist, als Autor und Herausgeber sowie als Kirchenmusiker der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph in Hamburg-Wandsbek. Als Interpret konzertiert Andreas Willscher im In- und Ausland sowohl als Solist wie auch in Ensembles und widmet sich dabei nicht nur der klassischen Musik, sondern auch Jazz und Classic Rock.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Andreas Willscher und Abteikantor Peter Bartetzky lernten einander im Rahmen ihrer Konzerttätigkeit kennen. Im gemeinsamen Gespräch entstand die Idee eines Projektes für das Frauen-Vokalensemble "Chaminade": Durch einen seiner Lehrer, der selbst noch Schüler von Olivier Messiaen war, ist Andreas Willscher der französischen romantischen Orgeltradition besonders zugetan. Die erste Messe, die Peter Bartetzky mit dem Frauenchor des Abteichors zu seiner Gründung einstudierte, war die "Messe pour deux voix égales" der französischen Komponistin Cécile Chaminade (1857-1944), nach welcher der Frauenchor dann auch benannt wurde. Vor diesem Hintergrund komponierte Andreas Willscher die am Pfingstsonntag erklingende Missa "In Honorem Cécile Chaminade" und widmete sie "dem Ensemble Chaminade der Abtei Hamborn, dem ständigen Begleiter Friedrich Storfinger und seinem Leiter Abteikantor Peter Bartetzky".

In Anlehnung an Chaminades "Messe pour deux voix égales" hat Andreas Willscher den üblichen Messetext nach französischer Manier um einen eucharistischen Text ergänzt, der zur Kommunion gesungen werden kann, und zwar um das "Ecce panis", in der deutschen Übertragung Strophe des Liedes "Deinem Heiland, deinem Lehrer".



zurück

weiter

Unter der Leitung von Abteikantor Peter Bartetzky singt das Frauenensemle "Chaminade" mit Friedrich Storfinger an der Orgel. Abt Albert Dölken OPraem wird diesen Festgottesdienst feiern.

Beim Ausgang wird um eine Spende gebeten.

(RP)