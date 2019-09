Nächste Runde im Musical-Streit : TaM-Betreiber stellen Strafanzeige

Mit diesem Motiv wird in diesen Tagen intensiv für das Musical geworben, das am 14. November starten soll. Foto: Veranstalter

Nach den über eine Agentur verbreiteten Nachrichten über das vermeintliche Ende des Musicals „Wallace“ im Theater am Marientor haben am Donnerstag die TaM Betriebsgesellschaft und die Autark Entertainment Group AG Strafanzeige gegen den vermeintlichen Urheber gestellt.

Jens Walther, Rechtsanwalt aus Leipzig, und laut der Homepage der Autark Entertainment Group AG auch deren Aufsichtsratsvorsitzender in Personalunion, bezichtigt in der schriftlichen Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Duisburg Rainer von Holst und dessen Internetportal „Gerlachreport“ der „Verleumdung (Rufmord), Nötigung, Erpressung“. Zudem wird die Strafanzeige auch wegen „aller anderen in Frage kommende Delikte“ gestellt.

Wörtlich wird in der Anzeige, die der Redaktion vorliegt, erklärt, Rainer von Holst habe „die zentralen Pressestellen wie DPA (Deutsche Presseagentur, Anm. d. Red.) mit Falschmeldungen versorgt, so dass die Produktion selbst in Gefahr geraten ist“.

Dies ist verwunderlich, weil die Macher des „Wallace“-Musicals wie berichtet stets betont hatten, dass die Proben ganz normal liefen und der „Weltpremiere“ am 14. November im Theater am Marientor nichts entgegenstünde. Gegen von Holst, der sich derzeit in den USA aufhalten soll, laufen weitere staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, unter anderem auch durch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Cyberkriminalität im bayerischen Bamberg.