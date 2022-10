„Sehr traurige Entscheidung“ : Siegel-Musical in Duisburg floppt – Vorstellungen abgesagt

Siegel-Musical in Duisburg floppt – Vorstellungen abgesagt

Duisburg Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden. Doch nun droht das Ralph-Siegel-Musical „'N bisschen Frieden“ als großer Flop in die Duisburger Kultur-Geschichte einzugehen.

Nur sechs Tage nach der Weltpremiere mit viel Prominenz kommt schon das vorläufige Aus für das neue Ralph-Siegel-Musical „'N bisschen Frieden – Rock'n'Roll Summer“ in Duisburg .

Der Ticketverkauf lief nach gerade einmal einer Handvoll Aufführungen so schleppend, dass alle noch geplanten Vorstellungen im Oktober und November im Theater am Marientor abgesagt wurden. Die 15 Vorstellungen im Dezember rund um Weihnachten sollen jedoch wie vorgesehen stattfinden.

Die Musical-Macher wollen laut DeMarco nun „neue Kräfte sammeln“ und „im Dezember noch besser zurückzukommen“. Zum Restart am 16. Dezember könnte dann auch Schauspieler Heinz Hoenig („Das Boot“, „Der große Bellheim“), der mit 71 Jahren gerade noch einmal Vater eines Sohnes geworden ist, dabei sein. Weil er sich zunächst seiner jungen Familie widmen wollte, hatte Hoenig sein Mitwirken am ersten Block von „'N bisschen Frieden“ abgesagt.

In der deutsch-deutschen Liebesgeschichte spielt Hoenig den gealterten Stasi-Mann Erwin Krause, der nach 30 Jahren dem schon in der DDR von ihm verfolgten und totgeglaubten Rockmusiker Richard „Ricky“ Steiner wieder auf den Fersen ist. In den bisherigen Aufführungen wurde Hoenig durch den Duisburger Schauspieler Tom Barcal ersetzt.