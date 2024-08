2000 Besucher in Duisburg erwartet Ein Tag voller Aktionen im Museum: Poetry Slam zum Thema „Mut“

Zum achten Mal lädt das Lehmbruck-Museum immer am Ende der Sommerferien zum großen Fest ins Museum ein, das von der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West gefördert wird. Dieses Fest gilt innerhalb der Sparda-Stiftung als das erfolgreichste Projekt, sagte beim Pressegespräch Ursula Wißborn vom Vorstand der Stiftung. Das heißt schon was, immerhin unterstützt diese Stiftung in den 20 Jahren ihres Bestehens rund 660 gemeinnützige Projekte.