Duisburg: Museum wächst mit Silo-Bäuchen

Duisburg Der Erweiterungsbau des Museums Küppersmühle läuft bislang planmäßig. Gestern wurde zum Presserundgang durch die Baustelle eingeladen. Der Ausstellungsbetrieb startet im Altbau im Juni, Fertigstellung ist Ende 2019.

Nur mit wenigen Worten erwähnten gestern Museumsdirektor Walter Smerling und der Baseler Architekt Robert Hösl vom Büro Herzog & de Meuron das spektakuläre Scheitern der ersten Erweiterungspläne für das Museum Küppersmühle. Geplant war einst, wie man sich ungern erinnert, einen riesigen Quader aus Stahl und Glas aufs Dach der Küppersmühle zu setzen, was an der mangelhaften Ausführung und der Insolvenz der Stahlbaufirma scheiterte und das städtische Bauunternehmen Gebag fast ruiniert hätte. "Wir erweitern jetzt etwas bescheidener", sagte gestern Hösl bei der ersten Presse-Baustellenbesichtigung nach der Schließung des Museums Ende Januar, als mit den Baumaßnahmen gestartet wurde.

Nicht nur "bescheidener", sondern auch überzeugender, möchte man der Einschätzung des Architekten hinzufügen. Mit dem Anbau statt dem zunächst geplanten "Schuhkarton"-Aufbau fügt sich die Museumserweiterung ins bestehende Gebäudeensemble am Innenhafen organisch ein. Die Pointe des Erweiterungsbaus besteht darin, dass es eine Pointe gewissermaßen nicht gibt: Der Anbau wird so gestaltet, dass der Besucher später kaum merken wird, ob er sich im Altbau oder im Neubau befindet: Die Räume sind mit fünfeinhalb Metern alle gleich hoch, die Lichttechnik ist identisch, sogar das neue Treppenhaus wird eine Kopie des schon jetzt vorhandenen Treppenhauses in Ziegelrot sein.