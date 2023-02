„Die Affenküche“ Ein Meisterwerk flämischer Malerkunst hängt in Duisburg

Im Duisburger Stadtmuseum am Innenhafen findet der Besucher ein Gemälde, das durch Detailvielfalt, Fantasie und Witz zum näheren Hinsehen einlädt. Dieses Bild zeigt eine Affenhorde in einer Küche. Vor einem Kamin machen sich fast 20 Affen voller Gier über die zubereiteten Speisen her. Fasanenpastete und Schinken, Fische, Austern und Krabben versprechen wahre Gaumenfreuden und aus einem Fass wird Wein abgefüllt. Es wird lustvoll gegessen, getrunken und geraucht. Kunsthistoriker bezeichnen die Motivgattung als Singerie. Untugenden und Laster wie Völlerei und Trunksucht werden dem Betrachter pointiert vor Augen geführt. Die zügellosen Affen symbolisieren Unersättlichkeit, Lüsternheit und Begierde. Menschen werden den sündigen, wilden Affen gleichgesetzt. Die didaktische Absicht des Bildes liegt eindeutig in der Warnung vor Überfluss, Unmäßigkeit, Sinnlichkeit und Faulheit, so die Kunsthistorikerin Ursula Härter.